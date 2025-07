GRABADO el 24-07-2025

Trump busca ACELERAR la EXPULSIÓN de menores migrantes que acepten autodeportarse Gestión

Dos funcionarios del DepartamentoDeSeguridadNacional revelaron a CNN que la administración de DonaldTrump comenzó a implementar un nuevo protocolo para acelerar la deportación de menores no acompañados (1417 años). Bajo directrices, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) preguntarán a los adolescentes si desean salir voluntariamente de EE.UU. Si aceptan, pasan al control de ICE para iniciar su deportación.



Según la fuente oficial, esta práctica no es inédita: una medida histórica retomada por administraciones anteriores para priorizar el regreso de los menores a la seguridad de un padre o tutor. La política está respaldada por la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata de 2022, que permite retirar solicitudes de admisión en casos de menores extranjeros sin acompañante.



