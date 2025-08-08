GRABADO el 08-08-2025

VENEZUELA acusa CORTINA DE HUMO la persecución de EE.UU. contra NICOLÁS MADURO Gestión

El gobierno de EstadosUnidos anunció este jueves que aumenta de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por NicolásMaduro, presidente de Venezuela, acusado de liderar una red de narcotráfico y corrupción a gran escala. La secretaria de Justicia, PamBondi, aseguró que Maduro ha utilizado organizaciones como el TrendeAragua, el cártel de Sinaloa y el CárteldeLosSoles para introducir drogas letales y violencia en territorio estadounidense.



Esta nueva cifra duplica la recompensa que había sido fijada por la administración del expresidente demócrata JoeBiden, que en su momento elevó el monto a 25 millones de dólares. Tanto Biden como DonaldTrump han reconocido al opositor EdmundoGonzálezUrrutia como el presidente legítimo de Venezuela tras las elecciones de 2024, que el chavismo asegura haber ganado.



En Caracas, el canciller YvanGil calificó la medida estadounidense como una cortina de humo ridícula y acusó a Bondi de manipular el caso para desviar la atención del CasoEpstein. La tensión entre Washington y Caracas vuelve a escalar, con acusaciones cruzadas que incluyen narcotráfico, corrupción y uso de grupos criminales transnacionales como herramientas políticas.



noticiashoy breakingnews NicolásMaduro Venezuela EstadosUnidos narcotráfico PamBondi TrendeAragua Sinaloa CárteldeLosSoles



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

¿De qué trata el PLAN de NETANYAHU para invadir la Franja de Gaza? Gestión.

VENEZUELA acusa CORTINA DE HUMO la persecución de EE.UU. contra NICOLÁS MADURO Gestión.

LOÚLTIMO: PETRO desafía FRONTERA en CHINERÍA mientras PERÚ refuerza PRESENCIA RADAR24 EN VIVO.

Noticias del 8 de agosto: EEUU ofrece USD 50 MILLONES por MADURO y lo acusa de NARCO Noticiero.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del viernes 8 de agosto 2025.

¿Cómo afectarán los aranceles de Trump a la economía regional? RADAR 24 EN VIVO.

Noticias del 7 de agosto: TENSIÓN MUNDIAL TRAS ENTRADA EN VIGOR DE ARANCELES DE TRUMP Noticiero.

Kremlin confirma REUNIÓN entre TRUMP y PUTIN en ARABIA SAUDITA para terminar la guerra Gestión.

GUSTAVO PETRO desconoce la SOBERANÍA de PERÚ sobre la ISLA SANTA ROSA y anuncia medidas Gestión.

Entran en vigor ARANCELES HISTÓRICOS del 50 impuestos por TRUMP: ¿Cómo afectarán al mundo? Gestión.

REAPARECE de GUSTAVO PETRO tras POLÉMICA TERRITORIAL entre PERÚ y COLOMBIA EN VIVO.

Noticias del 7 de agosto: TRUMP Y PUTIN SE REUNIRÁN / ARANCELES ENTRAN EN VIGOR Noticiero.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del jueves 7 de agosto 2025.

EE. UU. sanciona a India con nuevos aranceles por su relación comercial con Rusia Gestión.

ESCÁNDALO EPSTEIN: Congreso cita a BILL y HILLARY CLINTON en investigación RADAR24 EN VIVO.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.