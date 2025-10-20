GRABADO el 20-10-2025

Entrevista a Martín Kaiser: el alma detrás de los vinos de Doña Paula

En el marco del Doña Paula Wine Lunch organizado por el Grupo Tabernero, conversamos con Martín Kaiser, reconocido enólogo y gerente de viticultura y enología de la bodega argentina Doña Paula, quien visitó Lima para compartir su experiencia y su pasión por el terroir mendocino.



Durante el almuerzo realizado el viernes 17 de octubre en Kimo Nikkei se presentaron cuatro vinos cuidadosamente seleccionados:

Dos blancos con paso por barrica.

Dos tintos sin barrica, todos ellos expresión pura del trabajo en viñedos de altura.



En esta entrevista exclusiva, Kaiser nos habla sobre:

La filosofía de Doña Paula y su enfoque en la autenticidad del terroir.

Los proyectos de investigación como Terroir in Focus.

El estilo elegante y equilibrado que define sus vinos.

Y la presentación del nuevo Alluvia Sauvignon Blanc, un Single Vineyard parcialmente fermentado en roble francés, ideal para maridar con nuestra cocina marina.



Una charla magistral entre terruños, armonías y pasión por el vino argentino, acompañada de una experiencia sensorial única en Lima.



Evento: Doña Paula Wine Lunch

Entrevistado: Martín Kaiser, enólogo de Doña Paula

Fecha: 17 de octubre

Lugar: kimo.nikkei

Producción: missmarketing.pe

Organización: bodegat.pe donapaulawines





SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8

Web: https://diariocorreo.pe

Twitter: https://twitter.com/diariocorreo

Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

Un recorrido en el Cañón de los Perdidos en Ica: ¿Cómo llegar desde Lima? .

Entrevista a Martín Kaiser: el alma detrás de los vinos de Doña Paula .

Arequipa: Graban brutal golpiza de niña por parte de su padrastro, pero fiscal no ordena detención.

Arequipa: Congreso Internacional de la Lengua Española dejó en alto a la Ciudad Blanca.

Arequipa sede del CILE 2025 y Elmer Cáceres fue liberado, no te pierdas las imperdibles de Correo.

Exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres: "Estos 4 años en la cárcel me han enseñado a estar sobrio".

¡Jung Jinyoung en exclusiva desde Lima! .

Una semana trágica con fallecidos, no te pierdas "Las imperdibles de Correo" Arequipa.

Prince Royce: Convertir clásicos del pop en bachata ha sido uno de mis mayores retos.

Prince Royce nos cuenta en LasCortitasDeCorreo cómo los retos detrás de su estilo único. .

Arequipa: Encuentran los contratos originales de la Catedral y el Puente Bolognesi.

Ladrones se disfrazan de obreros para robar, no te pierdas las "Imperdibles de Correo Arequipa".

PERUMIN 37, prisión preventiva y detenidos, no te pierdas las Imperdibles de Diario Correo Arequipa.

BlingOne en exclusiva: Lo más difícil fue dejar a nuestras familias Entrevista Diario Correo.

LasCortitasDeCorreo Yiddá Eslava nos cuenta cuáles son sus películas favoritas..

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Correo

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.