GRABADO el 12-10-2025

Una semana trágica con fallecidos, no te pierdas "Las imperdibles de Correo" Arequipa

Edición: Yunsu Pariapaza

Una semana trágica con fallecidos, no te pierdas "Las imperdibles de Correo" Arequipa.

Prince Royce: Convertir clásicos del pop en bachata ha sido uno de mis mayores retos.

Prince Royce nos cuenta en LasCortitasDeCorreo cómo los retos detrás de su estilo único. .

Arequipa: Encuentran los contratos originales de la Catedral y el Puente Bolognesi.

Ladrones se disfrazan de obreros para robar, no te pierdas las "Imperdibles de Correo Arequipa".

PERUMIN 37, prisión preventiva y detenidos, no te pierdas las Imperdibles de Diario Correo Arequipa.

BlingOne en exclusiva: Lo más difícil fue dejar a nuestras familias Entrevista Diario Correo.

LasCortitasDeCorreo Yiddá Eslava nos cuenta cuáles son sus películas favoritas..

Incendios, intento de feminicidio y la llegada de Perumin, en las "Imperdibles de Correo" (Podcast).

Delia Espinoza no asistió a su audiencia en la JNJ y ofreció una conferencia de prensa..

Arequipa: Quemó local de venta de llantas por tan solo 300 soles.

Arequipa: Estas son "Imperdibles de Correo" la Ciudad Blanca (PODCAST).

Arequipa: Se disfrazaron de policías para robar en un hostal.

Arequipa: El triple arequipeño, un plato con carácter.

El Chupe de Camarones: Plato emblemático de Arequipa.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento de América

Descubrimiento de América

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Raza

Día de la Raza

Día de la Lengua Española

Día de la Lengua Española

Fundación del estadio Mansiche

Fundación del estadio Mansiche

