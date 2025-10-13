GRABADO el 13-10-2025

¡Jung Jinyoung en exclusiva desde Lima!

El actor y cantante surcoreano Jung Jinyoung visitó el Perú para presentar su esperado fanmeeting Happy Together 2025, donde compartió momentos inolvidables con sus seguidores peruanos.



En conversación con nosotros, Jinyoung confesó que ha vivido momentos difíciles en su carrera, pero logró superarlos gracias al amor y apoyo constante de sus fans.



Además, nos adelantó detalles sobre sus nuevos proyectos, incluyendo el lanzamiento de su álbum solista, con el que promete mostrar una faceta más personal y madura de su arte.



Entrevista de Gianina Laredo



No te pierdas la entrevista completa en nuestro canal y descubre todo lo que Jinyoung tiene preparado para esta nueva etapa.



JungJinyoung HappyTogether2025 KpopPerú JinyoungEnLima EntrevistaExclusiva KDrama Fanmeeting JinyoungSolista



Desde Diario Correo

