GRABADO el 19-10-2025

Arequipa sede del CILE 2025 y Elmer Cáceres fue liberado, no te pierdas las imperdibles de Correo

Arequipa sede del CILE 2025 y Elmer Cáceres fue liberado, no te pierdas las imperdibles de Correo

Edición Yunsu Pariapaza

SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8
Web: https://diariocorreo.pe
Twitter: https://twitter.com/diariocorreo
Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

Un recorrido en el Cañón de los Perdidos en Ica: ¿Cómo llegar desde Lima? .

Entrevista a Martín Kaiser: el alma detrás de los vinos de Doña Paula .

Arequipa: Graban brutal golpiza de niña por parte de su padrastro, pero fiscal no ordena detención.

Arequipa: Congreso Internacional de la Lengua Española dejó en alto a la Ciudad Blanca.

Arequipa sede del CILE 2025 y Elmer Cáceres fue liberado, no te pierdas las imperdibles de Correo.

Exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres: "Estos 4 años en la cárcel me han enseñado a estar sobrio".

¡Jung Jinyoung en exclusiva desde Lima! .

Una semana trágica con fallecidos, no te pierdas "Las imperdibles de Correo" Arequipa.

Prince Royce: Convertir clásicos del pop en bachata ha sido uno de mis mayores retos.

Prince Royce nos cuenta en LasCortitasDeCorreo cómo los retos detrás de su estilo único. .

Arequipa: Encuentran los contratos originales de la Catedral y el Puente Bolognesi.

Ladrones se disfrazan de obreros para robar, no te pierdas las "Imperdibles de Correo Arequipa".

PERUMIN 37, prisión preventiva y detenidos, no te pierdas las Imperdibles de Diario Correo Arequipa.

BlingOne en exclusiva: Lo más difícil fue dejar a nuestras familias Entrevista Diario Correo.

LasCortitasDeCorreo Yiddá Eslava nos cuenta cuáles son sus películas favoritas..

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Correo

video

Un recorrido en el Cañón de los Perdidos en Ica: ¿Cómo llegar desde Lima?

video

Entrevista a Martín Kaiser: el alma detrás de los vinos de Doña Paula

video

Arequipa: Graban brutal golpiza de niña por parte de su padrastro, pero fiscal no ordena detención

video

Arequipa: Congreso Internacional de la Lengua Española dejó en alto a la Ciudad Blanca

video

Arequipa sede del CILE 2025 y Elmer Cáceres fue liberado, no te pierdas las imperdibles de Correo

video

Exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres: "Estos 4 años en la cárcel me han enseñado a estar sobrio"

video

¡Jung Jinyoung en exclusiva desde Lima!

video

Una semana trágica con fallecidos, no te pierdas "Las imperdibles de Correo" Arequipa

video

Prince Royce: Convertir clásicos del pop en bachata ha sido uno de mis mayores retos

video

Prince Royce nos cuenta en LasCortitasDeCorreo cómo los retos detrás de su estilo único.

video

Arequipa: Encuentran los contratos originales de la Catedral y el Puente Bolognesi

video

Ladrones se disfrazan de obreros para robar, no te pierdas las "Imperdibles de Correo Arequipa"

video

PERUMIN 37, prisión preventiva y detenidos, no te pierdas las Imperdibles de Diario Correo Arequipa

video

BlingOne en exclusiva: Lo más difícil fue dejar a nuestras familias Entrevista Diario Correo

video

LasCortitasDeCorreo Yiddá Eslava nos cuenta cuáles son sus películas favoritas.

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Día de las Naciones Unidas

Día de las Naciones Unidas

Día Internacional contra el Cambio Climático

Día Internacional contra el Cambio Climático

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Día Mundial contra la Polio

Día Mundial contra la Polio

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 24 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo