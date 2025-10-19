GRABADO el 19-10-2025

Arequipa: Graban brutal golpiza de niña por parte de su padrastro, pero fiscal no ordena detención

Indignación total en Quequeña, una menor de 4 años recibió una salvaje golpiza por parte de su padrastro, quien fue detenido la tarde del jueves, pero, fue puesto en libertad al día siguiente por la falta de una denuncia, a pesar de las evidencias registradas en un video grabado por la madre de la infante.



El hecho se registró en el sector 1 de Nueva Quequeña, frente a la plaza Peregrinos de Chapi - Quequeña. Según las imágenes difundidas, el agresor identificado como John Rodríguez Rocca (25) no solo golpeó reiteradamente a la niña, sino también la mordió ni los llantos de la menor ni los gritos de su pareja detuvieron la golpiza.



Edición: Yunsu Pariapaza



Desde Diario Correo

Además hoy día 21 de Octubre en el calendario del Perú.

