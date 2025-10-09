GRABADO el 09-10-2025

Prince Royce: Convertir clásicos del pop en bachata ha sido uno de mis mayores retos

El artista llegó a nuestro país para compartir con el público peruano los detalles de Eterno, su más reciente disco, donde reinterpreta grandes clásicos del pop internacional al ritmo inconfundible de la bachata.



Entrevista: librolandiape



PrinceRoyce Eterno Bachata MusicaLatina Pop PrinceRoyceEnLima Perú Concert LatinMusic Royce MusicVideo BachataLovers Trending YouTubeMusic Musica





SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8

Web: https://diariocorreo.pe

Twitter: https://twitter.com/diariocorreo

Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

Prince Royce: Convertir clásicos del pop en bachata ha sido uno de mis mayores retos.

Prince Royce nos cuenta en LasCortitasDeCorreo cómo los retos detrás de su estilo único. .

Arequipa: Encuentran los contratos originales de la Catedral y el Puente Bolognesi.

Ladrones se disfrazan de obreros para robar, no te pierdas las "Imperdibles de Correo Arequipa".

PERUMIN 37, prisión preventiva y detenidos, no te pierdas las Imperdibles de Diario Correo Arequipa.

BlingOne en exclusiva: Lo más difícil fue dejar a nuestras familias Entrevista Diario Correo.

LasCortitasDeCorreo Yiddá Eslava nos cuenta cuáles son sus películas favoritas..

Incendios, intento de feminicidio y la llegada de Perumin, en las "Imperdibles de Correo" (Podcast).

Delia Espinoza no asistió a su audiencia en la JNJ y ofreció una conferencia de prensa..

Arequipa: Quemó local de venta de llantas por tan solo 300 soles.

Arequipa: Estas son "Imperdibles de Correo" la Ciudad Blanca (PODCAST).

Arequipa: Se disfrazaron de policías para robar en un hostal.

Arequipa: El triple arequipeño, un plato con carácter.

El Chupe de Camarones: Plato emblemático de Arequipa.

Arequipa: El Americano la mezcla perfecta de los picantes arequipeños.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Correo

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.