GRABADO el 22-09-2025

BlingOne en exclusiva: Lo más difícil fue dejar a nuestras familias Entrevista Diario Correo

Abigail, Rubí y Mía, integrantes de BlingOne, conversaron con Diario Correo sobre los sacrificios y aprendizajes que enfrentaron al dejar Lima para seguir su sueño en Corea del Sur y abrirse camino en la competitiva industria del K-pop.

En esta entrevista exclusiva realizada por Gianina Laredo Ravello, las jóvenes peruanas cuentan cómo nació su pasión por la música, qué retos han superado y qué significa representar al Perú en uno de los escenarios más exigentes del mundo.

¡No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para más entrevistas exclusivas!

BlingOne KpopPerú idolsperuanas

SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8
Web: https://diariocorreo.pe
Twitter: https://twitter.com/diariocorreo
Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

BlingOne en exclusiva: Lo más difícil fue dejar a nuestras familias Entrevista Diario Correo.

LasCortitasDeCorreo Yiddá Eslava nos cuenta cuáles son sus películas favoritas..

Incendios, intento de feminicidio y la llegada de Perumin, en las "Imperdibles de Correo" (Podcast).

Delia Espinoza no asistió a su audiencia en la JNJ y ofreció una conferencia de prensa..

Arequipa: Quemó local de venta de llantas por tan solo 300 soles.

Arequipa: Estas son "Imperdibles de Correo" la Ciudad Blanca (PODCAST).

Arequipa: Se disfrazaron de policías para robar en un hostal.

Arequipa: El triple arequipeño, un plato con carácter.

El Chupe de Camarones: Plato emblemático de Arequipa.

Arequipa: El Americano la mezcla perfecta de los picantes arequipeños.

Arequipa: Conoce el origen y la trascendencia del sombrero arequipeño.

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025.

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025.

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025.

Feliz Aniversario Arequipa: Preparación del adobo, plato tradicional de la Ciudad Blanca.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Correo

video

BlingOne en exclusiva: Lo más difícil fue dejar a nuestras familias Entrevista Diario Correo

video

LasCortitasDeCorreo Yiddá Eslava nos cuenta cuáles son sus películas favoritas.

video

Incendios, intento de feminicidio y la llegada de Perumin, en las "Imperdibles de Correo" (Podcast)

video

Delia Espinoza no asistió a su audiencia en la JNJ y ofreció una conferencia de prensa.

video

Arequipa: Quemó local de venta de llantas por tan solo 300 soles

video

Arequipa: Estas son "Imperdibles de Correo" la Ciudad Blanca (PODCAST)

video

Arequipa: Se disfrazaron de policías para robar en un hostal

video

Arequipa: El triple arequipeño, un plato con carácter

video

El Chupe de Camarones: Plato emblemático de Arequipa

video

Arequipa: El Americano la mezcla perfecta de los picantes arequipeños

video

Arequipa: Conoce el origen y la trascendencia del sombrero arequipeño

video

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025

video

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025

video

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025

video

Feliz Aniversario Arequipa: Preparación del adobo, plato tradicional de la Ciudad Blanca

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 25 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo