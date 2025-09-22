GRABADO el 22-09-2025

BlingOne en exclusiva: Lo más difícil fue dejar a nuestras familias Entrevista Diario Correo

Abigail, Rubí y Mía, integrantes de BlingOne, conversaron con Diario Correo sobre los sacrificios y aprendizajes que enfrentaron al dejar Lima para seguir su sueño en Corea del Sur y abrirse camino en la competitiva industria del K-pop.



En esta entrevista exclusiva realizada por Gianina Laredo Ravello, las jóvenes peruanas cuentan cómo nació su pasión por la música, qué retos han superado y qué significa representar al Perú en uno de los escenarios más exigentes del mundo.



¡No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para más entrevistas exclusivas!



BlingOne KpopPerú idolsperuanas



SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8

Web: https://diariocorreo.pe

Twitter: https://twitter.com/diariocorreo

Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

BlingOne en exclusiva: Lo más difícil fue dejar a nuestras familias Entrevista Diario Correo.

LasCortitasDeCorreo Yiddá Eslava nos cuenta cuáles son sus películas favoritas..

Incendios, intento de feminicidio y la llegada de Perumin, en las "Imperdibles de Correo" (Podcast).

Delia Espinoza no asistió a su audiencia en la JNJ y ofreció una conferencia de prensa..

Arequipa: Quemó local de venta de llantas por tan solo 300 soles.

Arequipa: Estas son "Imperdibles de Correo" la Ciudad Blanca (PODCAST).

Arequipa: Se disfrazaron de policías para robar en un hostal.

Arequipa: El triple arequipeño, un plato con carácter.

El Chupe de Camarones: Plato emblemático de Arequipa.

Arequipa: El Americano la mezcla perfecta de los picantes arequipeños.

Arequipa: Conoce el origen y la trascendencia del sombrero arequipeño.

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025.

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025.

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025.

Feliz Aniversario Arequipa: Preparación del adobo, plato tradicional de la Ciudad Blanca.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Correo

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.