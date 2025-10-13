GRABADO el 13-10-2025

Exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres: "Estos 4 años en la cárcel me han enseñado a estar sobrio"

Exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres: "Estos 4 años en la cárcel me han enseñado a estar sobrio"

Entre lágrimas, aplausos y serpentinas, el exgobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, abandonó este lunes 13 de octubre el penal de Socabaya luego de permanecer casi 4 años recluido. Fue recibido por sus familiares y simpatizantes, quienes lo esperaron desde tempranas horas para acompañarlo en su salida.

Cáceres Llica vestía una chompa y zapatos confeccionados por internos del penal, y un pantalón jean color gris. En sus primeras declaraciones, mencionó que su prioridad será retomar el tiempo perdido junto a su esposa y su hija, Sumac Rosa, en Caylloma.

Videos: Cortesía Jhon Vizcarra
Edición: Yunsu Pariapaza

SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8
Web: https://diariocorreo.pe
Twitter: https://twitter.com/diariocorreo
Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

Exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres: "Estos 4 años en la cárcel me han enseñado a estar sobrio".

¡Jung Jinyoung en exclusiva desde Lima! .

Una semana trágica con fallecidos, no te pierdas "Las imperdibles de Correo" Arequipa.

Prince Royce: Convertir clásicos del pop en bachata ha sido uno de mis mayores retos.

Prince Royce nos cuenta en LasCortitasDeCorreo cómo los retos detrás de su estilo único. .

Arequipa: Encuentran los contratos originales de la Catedral y el Puente Bolognesi.

Ladrones se disfrazan de obreros para robar, no te pierdas las "Imperdibles de Correo Arequipa".

PERUMIN 37, prisión preventiva y detenidos, no te pierdas las Imperdibles de Diario Correo Arequipa.

BlingOne en exclusiva: Lo más difícil fue dejar a nuestras familias Entrevista Diario Correo.

LasCortitasDeCorreo Yiddá Eslava nos cuenta cuáles son sus películas favoritas..

Incendios, intento de feminicidio y la llegada de Perumin, en las "Imperdibles de Correo" (Podcast).

Delia Espinoza no asistió a su audiencia en la JNJ y ofreció una conferencia de prensa..

Arequipa: Quemó local de venta de llantas por tan solo 300 soles.

Arequipa: Estas son "Imperdibles de Correo" la Ciudad Blanca (PODCAST).

Arequipa: Se disfrazaron de policías para robar en un hostal.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Correo

video

Exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres: "Estos 4 años en la cárcel me han enseñado a estar sobrio"

video

¡Jung Jinyoung en exclusiva desde Lima!

video

Una semana trágica con fallecidos, no te pierdas "Las imperdibles de Correo" Arequipa

video

Prince Royce: Convertir clásicos del pop en bachata ha sido uno de mis mayores retos

video

Prince Royce nos cuenta en LasCortitasDeCorreo cómo los retos detrás de su estilo único.

video

Arequipa: Encuentran los contratos originales de la Catedral y el Puente Bolognesi

video

Ladrones se disfrazan de obreros para robar, no te pierdas las "Imperdibles de Correo Arequipa"

video

PERUMIN 37, prisión preventiva y detenidos, no te pierdas las Imperdibles de Diario Correo Arequipa

video

BlingOne en exclusiva: Lo más difícil fue dejar a nuestras familias Entrevista Diario Correo

video

LasCortitasDeCorreo Yiddá Eslava nos cuenta cuáles son sus películas favoritas.

video

Incendios, intento de feminicidio y la llegada de Perumin, en las "Imperdibles de Correo" (Podcast)

video

Delia Espinoza no asistió a su audiencia en la JNJ y ofreció una conferencia de prensa.

video

Arequipa: Quemó local de venta de llantas por tan solo 300 soles

video

Arequipa: Estas son "Imperdibles de Correo" la Ciudad Blanca (PODCAST)

video

Arequipa: Se disfrazaron de policías para robar en un hostal

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 16 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

20º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo