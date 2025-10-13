GRABADO el 13-10-2025

Exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres: "Estos 4 años en la cárcel me han enseñado a estar sobrio"

Exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres: "Estos 4 años en la cárcel me han enseñado a estar sobrio"



Entre lágrimas, aplausos y serpentinas, el exgobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, abandonó este lunes 13 de octubre el penal de Socabaya luego de permanecer casi 4 años recluido. Fue recibido por sus familiares y simpatizantes, quienes lo esperaron desde tempranas horas para acompañarlo en su salida.



Cáceres Llica vestía una chompa y zapatos confeccionados por internos del penal, y un pantalón jean color gris. En sus primeras declaraciones, mencionó que su prioridad será retomar el tiempo perdido junto a su esposa y su hija, Sumac Rosa, en Caylloma.



Videos: Cortesía Jhon Vizcarra

Edición: Yunsu Pariapaza



SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8

Web: https://diariocorreo.pe

Twitter: https://twitter.com/diariocorreo

Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

Exgobernador de Arequipa Elmer Cáceres: "Estos 4 años en la cárcel me han enseñado a estar sobrio".

¡Jung Jinyoung en exclusiva desde Lima! .

Una semana trágica con fallecidos, no te pierdas "Las imperdibles de Correo" Arequipa.

Prince Royce: Convertir clásicos del pop en bachata ha sido uno de mis mayores retos.

Prince Royce nos cuenta en LasCortitasDeCorreo cómo los retos detrás de su estilo único. .

Arequipa: Encuentran los contratos originales de la Catedral y el Puente Bolognesi.

Ladrones se disfrazan de obreros para robar, no te pierdas las "Imperdibles de Correo Arequipa".

PERUMIN 37, prisión preventiva y detenidos, no te pierdas las Imperdibles de Diario Correo Arequipa.

BlingOne en exclusiva: Lo más difícil fue dejar a nuestras familias Entrevista Diario Correo.

LasCortitasDeCorreo Yiddá Eslava nos cuenta cuáles son sus películas favoritas..

Incendios, intento de feminicidio y la llegada de Perumin, en las "Imperdibles de Correo" (Podcast).

Delia Espinoza no asistió a su audiencia en la JNJ y ofreció una conferencia de prensa..

Arequipa: Quemó local de venta de llantas por tan solo 300 soles.

Arequipa: Estas son "Imperdibles de Correo" la Ciudad Blanca (PODCAST).

Arequipa: Se disfrazaron de policías para robar en un hostal.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Correo

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.