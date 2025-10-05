GRABADO el 05-10-2025

Arequipa: Encuentran los contratos originales de la Catedral y el Puente Bolognesi

Los archivos, fechados entre los siglos XVI y XIX, revelan detalles inéditos sobre la construcción de dos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y del legado arquitectónico español.

Videos y edición de Yunsu Pariapaza

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fundación de Radio Programas del Perú

Fundación de Radio Programas del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

