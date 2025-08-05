GRABADO el 05-08-2025

"PETRO BUSCA DESVIAR LA ATENCIÓN porque tiene problemas en Colombia" afirma analista colombiano

Desde Colombia conversamos con el analista internacional y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Buenaventura de Colombia, Manuel Camilo González. Sobre lo dicho por el presidente Gustavo Petro respeto a un presunto problema limítrofe en Perú y Colombia.

p21tv entrevista21 gustavopetro colombia

Desde Peru21TV

