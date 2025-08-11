GRABADO el 11-08-2025

LO ÚLTIMO: TRUMP toma MEDIDAS DRÁSTICAS en Washington y EXPULSA a personas SIN HOGAR R24 EN VIVO

HOY EN RADAR24. El DonaldTrump ha ordenado el despliegue de la GuardiaNacional en WashingtonDC y la expulsión inmediata de las personas sin hogar de las calles, una medida que ha generado un intenso debate sobre derechoshumanos y seguridadpública. Según Trump, la decisión busca recuperar el orden en la capital estadounidense, pero críticos denuncian que se trata de una política de manoDura contra los sectores más vulnerables.



El asesinato de MiguelUribeTurbay, reconocido candidato presidencial, ha conmocionado a Colombia y al mundo. Uribe Turbay se convierte en el octavo aspirante a la presidencia asesinado en la historia política del país, un hecho que revive el dolor de la violenciaelectoral que marcó décadas pasadas. En este video analizamos cómo ocurrió el ataque, qué implicaciones tiene para la democracia colombiana y cómo podría impactar las elecciones2025.



El Ejército de Israel ha matado a cinco periodistas de AlJazeera en un ataque que la cadena denuncia como deliberado en la FranjaDeGaza, provocando una ola de indignaciónmundial y condenas de organizaciones internacionales. El hecho se produce en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Hamás, y reaviva el debate sobre la protección de los periodistas en zonas de guerra.



noticiashoy breakingnews internacionales EstadosUnidos DonaldTrump GuardiaNacional WashingtonDC personassinHogar desalojo politica



Desde Diario Gestión

