GRABADO el 22-09-2025

Denuncian brutal golpiza a persona con discapacidad mental

Violenta intervención a ciudadano ha despertado reacciones de rechazo e indignación contra dos serenos de Pacasmayo y un rondero.



Un video difundido en redes sociales da cuenta de la brutal agresión con látigo a Edy Cabanillas Rojas (47), un hombre con discapacidad mental que fue intervenido por agentes de serenazgo en la provincia de Pacasmayo, por presuntamente intentar robar en una casa.



El material viralizado en redes sociales sería aproximadamente de hace tres semanas y sus familiares recién conocieron el hecho y han formalizado la denuncia en la comisaría de Pacasmayo para las investigaciones pertinentes. Según Brandon Cabanillas, sobrino de la víctima, el agraviado posee habilidades especiales y se dedica al reciclaje.



Por su parte, la Municipalidad Distrital de Pacasmayo ha emitido un comunicado, en el que anuncia la separación y proceso administrativo sancionador contra el personal involucrado. El pariente de Edy Cabanillas, pide una investigación y que se determinen las circunstancias de dicha intervención.



