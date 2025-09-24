GRABADO el 24-09-2025

MPT cierra temporalmente el Coliseo Gran Chimú

La medida obedece a observaciones encontradas en la infraestructura.



La institución clausuró por 30 días el Coliseo Gran Chimú. Personal de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización de la MPT colocaron los carteles que anunciaban la medida.



Este lugar está a cargo del IPD, quienes tendrán que subsanar las observaciones realizadas por la MPT. Trabajadores del lugar informaron que en el año 2013 se realizaron trabajos en el techo del coliseo por motivo de los Juegos Panamericanos, por lo que es necesario verificar cuál es su estado actual.



Será importante que la comuna provincial informe sobre cuáles son las observaciones técnicas que presenta este escenario deportivo. Durante la intervención no se vio a ningún representante del área de defensa civil.



