GRABADO el 23-09-2025

Desadaptados atentaron contra el patrimonio cultural del centro histórico de Trujillo

El inmueble, que por años albergó una boutique, ahora luce deteriorado. Vigas de madera sostienen su antigua fachada de adobe, hoy visiblemente dañada por estos actos vandálicos que atentan no solo contra la propiedad privada, sino también contra la historia de la ciudad.



Según la propietaria, la situación de la casona se agravó tras la demolición de una vivienda contigua, lo que habría comprometido la estructura. Actualmente, el predio presenta un evidente riesgo de colapso.



Vecinos y transeúntes advierten que el peligro es mayor porque el inmueble se encuentra frente a un centro educativo y en una zona altamente transitada, a pocas cuadras de la Plaza Mayor.



Ante esta situación, exigen a los propietarios y a las autoridades competentes tomar medidas inmediatas para evitar una tragedia y preservar este bien inmueble, que forma parte del valioso patrimonio arquitectónico y cultural de Trujillo.





Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL.

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos? .

Aries, Tauro y Géminis: arranque cósmico en la semana del 29/09 al 05/10.

EnVivo GRAN CORSO DE PRIMAVERA POR EL 73 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PRIMAVERA.

Cosmos Noticias Digital - VIERNES 26 de setiembre del 2025.

Cosmos Noticias Digital - JUEVES 25 de setiembre del 2025.

Cosmos Noticias Digital - Miércoles 24 de setiembre del 2025.

Una raya más al tigre: dejan explosivo en bodega.

¡Otro más! Asesinan a padre de familia en Casa Grande.

MPT cierra temporalmente el Coliseo Gran Chimú.

Una casona histórica de Trujillo es blanco de pintas.

Día Internacional de las lenguas de señas: inclusión y respeto cultural.

Vecinos incómodos por mal estado de vía destinada para el corso.

Cosmos Noticias Digital - Martes 23 de setiembre del 2025.

Desadaptados atentaron contra el patrimonio cultural del centro histórico de Trujillo.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.