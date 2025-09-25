GRABADO el 25-09-2025

Cosmos Noticias Digital - JUEVES 25 de setiembre del 2025

Síguenos en:

Canal 31 señal abierta
Canal 15.1 en TDT
Claro TV canal 30
App Bitel TV 360
tvcosmos.pe
de 90 cableras a nivel nacional

LaVozDelNortePeruano

Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital - VIERNES 26 de setiembre del 2025.

Cosmos Noticias Digital - JUEVES 25 de setiembre del 2025.

Cosmos Noticias Digital - Miércoles 24 de setiembre del 2025.

Una raya más al tigre: dejan explosivo en bodega.

¡Otro más! Asesinan a padre de familia en Casa Grande.

MPT cierra temporalmente el Coliseo Gran Chimú.

Una casona histórica de Trujillo es blanco de pintas.

Día Internacional de las lenguas de señas: inclusión y respeto cultural.

Vecinos incómodos por mal estado de vía destinada para el corso.

Cosmos Noticias Digital - Martes 23 de setiembre del 2025.

Desadaptados atentaron contra el patrimonio cultural del centro histórico de Trujillo.

Cosmos Noticias Digital - 22 de setiembre.

Denuncian brutal golpiza a persona con discapacidad mental.

Piura: asesinan a balazos a joven y anciano.

Generación Z protesta contra el Gobierno Boluarte.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

Cosmos Noticias Digital - VIERNES 26 de setiembre del 2025

video

Cosmos Noticias Digital - JUEVES 25 de setiembre del 2025

video

Cosmos Noticias Digital - Miércoles 24 de setiembre del 2025

video

Una raya más al tigre: dejan explosivo en bodega

video

¡Otro más! Asesinan a padre de familia en Casa Grande

video

MPT cierra temporalmente el Coliseo Gran Chimú

video

Una casona histórica de Trujillo es blanco de pintas

video

Día Internacional de las lenguas de señas: inclusión y respeto cultural

video

Vecinos incómodos por mal estado de vía destinada para el corso

video

Cosmos Noticias Digital - Martes 23 de setiembre del 2025

video

Desadaptados atentaron contra el patrimonio cultural del centro histórico de Trujillo

video

Cosmos Noticias Digital - 22 de setiembre

video

Denuncian brutal golpiza a persona con discapacidad mental

video

Piura: asesinan a balazos a joven y anciano

video

Generación Z protesta contra el Gobierno Boluarte

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Nacimiento de Google

Nacimiento de Google

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 27 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo