GRABADO el 24-09-2025

Vecinos incómodos por mal estado de vía destinada para el corso

El pavimento en la Av. España preocupa aún más a pocos días del Corso Primaveral.



La situación del pavimento en la cuadra 8 de la Av. España, a la altura de la piscina olímpica, genera gran preocupación. En este tramo deberán desfilar reinas, bastoneras y delegaciones, pero el mal estado de la vía, sin asfalto y con baches visibles, pone en riesgo la seguridad y el lucimiento del esperado evento.



Vecinos y comerciantes señalaron que la falta de mantenimiento ha originado polvareda y afectaciones en sus negocios, mientras que los funcionarios de la MPT reconocieron que solo algunas vías estarán habilitadas este año para el desfile, con el fin de prevenir incidentes. Pese a ello, la imagen de la ciudad se ve comprometida en una de sus festividades más importantes.



Conductores de carros alegóricos y choferes que circulan diariamente por la zona lamentaron que esta situación no se haya solucionado antes. El panorama obliga a que los vehículos reduzcan su velocidad al máximo durante el corso del 28 de septiembre, para evitar accidentes y salvaguardar a los participantes.



