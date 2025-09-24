GRABADO el 24-09-2025

¡Otro más! Asesinan a padre de familia en Casa Grande

Según los familiares, la víctima era extorsionada.



Alexander Cárdenas Vega (40) fue asesinado cuando se dirigía a sus faenas agrícolas en el distrito de Casa Grande. La policía habría incautado un vehículo menor involucrado en este hecho.



El padre de dos menores fue hallado en medio de un charco de sangre, y lo condujeron hasta el hospital de la localidad, pero los médicos solo certificaron su muerte.



La policía viene investigando este nuevo homicidio en la provincia de Ascope, una de las hipótesis es que Cárdenas fue asesinado por negarse a pagar cupos.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital - VIERNES 26 de setiembre del 2025.

Cosmos Noticias Digital - JUEVES 25 de setiembre del 2025.

Cosmos Noticias Digital - Miércoles 24 de setiembre del 2025.

Una raya más al tigre: dejan explosivo en bodega.

¡Otro más! Asesinan a padre de familia en Casa Grande.

MPT cierra temporalmente el Coliseo Gran Chimú.

Una casona histórica de Trujillo es blanco de pintas.

Día Internacional de las lenguas de señas: inclusión y respeto cultural.

Vecinos incómodos por mal estado de vía destinada para el corso.

Cosmos Noticias Digital - Martes 23 de setiembre del 2025.

Desadaptados atentaron contra el patrimonio cultural del centro histórico de Trujillo.

Cosmos Noticias Digital - 22 de setiembre.

Denuncian brutal golpiza a persona con discapacidad mental.

Piura: asesinan a balazos a joven y anciano.

Generación Z protesta contra el Gobierno Boluarte.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.