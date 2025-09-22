GRABADO el 22-09-2025

Piura: asesinan a balazos a joven y anciano

Este doble crimen incrementa a 104 el número de homicidios en la región.



Un violento ataque de sicarios dejó como saldo la muerte de un anciano y un joven en el asentamiento Los Olivos en el distrito de Piura. El hecho ocurrió la noche del 18 de setiembre en la calle Las Amapolas, cuando las víctimas fueron sorprendidas a balazos mientras realizaban trabajos en su vivienda.



Los fallecidos fueron identificados como José Pascual Durand Nizama de 63 años y Stiven Jeanpierre Livia Aniceto de 26, ambos fueron trasladados al Hospital Santa Rosa, en donde los médicos certificaron su muerte.



Según testigos, los sicarios llegaron en motocicleta y dispararon directamente, a la cabeza de ambos. El joven intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado y asesinado metros más adelante, mientras que el adulto mayor murió en el acto. Tras cometer el crimen, los atacantes realizaron disparos al aire para huir y evitar ser perseguidos por los vecinos.



En el lugar se hallaron al menos ocho casquillos de bala. La Policía Nacional investiga el caso, la primera hipótesis señala una presunta disputa por tema de cupos en obras de construcción civil.



