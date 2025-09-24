GRABADO el 24-09-2025

Una raya más al tigre: dejan explosivo en bodega

Bajo esta amenaza exigen a los propietarios el pago de 50 mil soles para no atentar contra su vida y la de su familia.

Esta vez, los extorsionadores pusieron la mira en los propietarios de una bodega ubicada en la cuadra 18 de la calle San Agustín en el distrito El Porvenir. Según la información policial, los delincuentes exigen 50 mil soles a su víctima.

Se conoció que, hace días, los criminales vienen amenazando a los dueños, y para ejercer presión, dejaron un explosivo en el frontis del negocio, aproximadamente a las 8:00 a.m.

Personal de la unidad de desactivación de explosivos llegó al lugar para neutralizar el artefacto que generó pánico entre los vecinos. El inmueble lucía cerrado y se conoció que los agraviados denunciaron el caso ante la policía para las diligencias.

