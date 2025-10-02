GRABADO el 02-10-2025

IRL DESDE AV. ABANCAY EN EL PARO DE TRANSPORTISTAS TRAS OLA DE CRÍMENES Pasa en la Calle EN VIVO

Desde septiembre de 2024, al menos 52 choferes han sido asesinados en distintas regiones del país: en plena ruta, frente a pasajeros indefensos e incluso dentro de sus propias casas. ¡Ya no aguantan más! Este jueves 2 de octubre hay ParoNacional y marcha al Congreso.



Los transportistas exigen un grupo élite formado por la PolicíaNacional, la Fiscalía y el PoderJudicial que garantice seguridad real para choferes y pasajeros.



Además jóvenes, organizaciones sociales, colectivos feministas, federaciones de estudiantes universitarios denominados la GeneraciónZ también se unen a las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.



El equipo de PasaEnLaCalle estará en VIVO desde las 3 p.m. con streamingIRL por YouTube, TikTok y Kick. Acompáñanos para conocer cada momento de esta jornada clave para el transporte en el país. PasaEnLaCalle



