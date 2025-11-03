GRABADO el 03-11-2025

HERENCIA DE DINA Gobierno de Jerí se hace el loco ante denuncias de sobornos del jefe del INPE

José Jerí alude al gobierno de Dina Boluarte como responsable de la deriva del Estado en materia de seguridad ciudadana

Presidente José Jerí pedirá facultades especiales al Congreso


Betssy Chávez consigue refugio en embajada de México y provoca ruptura total de relaciones diplomáticas con Perú

¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!
El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.
Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.
Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe


noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu
envivo noticiasenvivo

Desde El Búho pe

PERÚ SE METE EN UN LÍO DIPLOMÁTICO Así responde México a la ruptura de relaciones con Perú.

67 candidatos a la presidencia, 13 del Apra Pico a Pico con Mabel Cáceres.

HERENCIA DE DINA Gobierno de Jerí se hace el loco ante denuncias de sobornos del jefe del INPE.

PASÓ EN EL PERÚ: Obreros denuncian mafias, lluvias arrasan y mu3r3 paciente sin atención.

NO LES CREEN NADA Fujimoristas no logran explicar qué hacía cámara del Congreso en mitin de Keiko.

LO QUE NO MOSTRARON Rechazo y hasta quema de polos: Así arrancaron su campaña Keiko y López Aliaga.

"Porky" y Norma Yarrow arremeten sin piedad contra Keiko Fujimori y la califican de VAGA Y MALCRIADA.

Perú podría perder inversiones por decisiones fiscales del Congreso, advierte economista.

¿LO HARÁ? José Jerí debe poner límites al Congreso para proteger la economía del Perú.

Keiko y López Aliaga hacen show en Trujillo Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¡REGRESAN DE LA MUERTE! Exministros de Dina y PPK entre los postulantes de Elecciones 2026.

PASÓ EN EL PERÚ: Juez declara reo contumaz a César Combina por presunta difamación agravada.

¡CONGRESO NOS ENDEUDA! Las próximas generaciones pagarán la factura que nos deja este Congreso.

¿Qué leyes del Congreso están poniendo en riesgo la economía del Perú? AGENDA REGIONAL.

Candidatos y denuncias mutuas: mañana vence plazo para inscribir planchas Pico a Pico.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

El Búho pe

video

PERÚ SE METE EN UN LÍO DIPLOMÁTICO Así responde México a la ruptura de relaciones con Perú

video

67 candidatos a la presidencia, 13 del Apra Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

HERENCIA DE DINA Gobierno de Jerí se hace el loco ante denuncias de sobornos del jefe del INPE

video

PASÓ EN EL PERÚ: Obreros denuncian mafias, lluvias arrasan y mu3r3 paciente sin atención

video

NO LES CREEN NADA Fujimoristas no logran explicar qué hacía cámara del Congreso en mitin de Keiko

video

LO QUE NO MOSTRARON Rechazo y hasta quema de polos: Así arrancaron su campaña Keiko y López Aliaga

video

"Porky" y Norma Yarrow arremeten sin piedad contra Keiko Fujimori y la califican de VAGA Y MALCRIADA

video

Perú podría perder inversiones por decisiones fiscales del Congreso, advierte economista

video

¿LO HARÁ? José Jerí debe poner límites al Congreso para proteger la economía del Perú

video

Keiko y López Aliaga hacen show en Trujillo Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

¡REGRESAN DE LA MUERTE! Exministros de Dina y PPK entre los postulantes de Elecciones 2026

video

PASÓ EN EL PERÚ: Juez declara reo contumaz a César Combina por presunta difamación agravada

video

¡CONGRESO NOS ENDEUDA! Las próximas generaciones pagarán la factura que nos deja este Congreso

video

¿Qué leyes del Congreso están poniendo en riesgo la economía del Perú? AGENDA REGIONAL

video

Candidatos y denuncias mutuas: mañana vence plazo para inscribir planchas Pico a Pico

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Caramelo

Día Mundial del Caramelo

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Día del Soldado

Día del Soldado

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 04 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo