GRABADO el 04-11-2025

COMO SI NUNCA HUBIERA PASADO Keiko borra su mitin tras revelarse apoyo institucional del Congreso

Fuerza Popular desaparece de sus redes la transmisión oficial del mitin de Keiko Fujimori tras escándalo por uso de cámara del Congreso



Elecciones 2026: Al menos 80 congresistas buscan reelección y por lo menos 9 son acusados de mochasueldos



Canciller de Perú anunció que revisarán la Convención de Asilo que daría este beneficio a Betssy Chávez





Rafael López Aliaga SE QUEJA en CADE: no soportó que le controlen el tiempo y terminó explotando.

¡URGE UNA REFORMA POLICIAL! No habrá seguridad mientras la corrupción siga dentro de la Policía.

¡NO TENDRÁ PIEDAD! Tomás Gálvez anuncia que en 15 días será el fin de José Domingo Pérez.

PASÓ EN EL PERÚ: Universidades en crisis: Congreso crea más sin mejorar las que ya existen.

CASI DESATA UNA TRAGEDIA Huaico casi sepultó dos vehículos en la vía Huánuco-Tingo María.

Gobierno no pudo desinflar el paro contra la inseguridad Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Puno: Red de Salud Yunguyo investiga muerte de paciente por falta de atención.

Ayacucho: Torrencial lluvia y granizada causan estragos en Huamanga y Pacaicasa.

Cusco: Obreros sindicalizados denuncian mafias laborales en gremio de Construcción civil.

PASÓ EN EL PERÚ: Unesco pone la lupa sobre Machu Picchu: exceso de turistas y mala gestión.

TREMENDO DESPLANTE Eduardo Salhuana pasa incómodo momento tras ser rechazado por agricultores.

¡QUIEREN SU CABEZA! Conservadores del Congreso arremeten contra Susel Paredes, pero ella no se deja.

TRANSPORTISTAS ENCARAN A JERÍ Denuncian que la PNP bloqueó el paro pese a acuerdos previos.

FRACASARON Pese a intentos del Gobierno y del Congreso, el paro de transportistas paralizó Lima.

