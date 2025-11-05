GRABADO el 05-11-2025

Puno: Red de Salud Yunguyo investiga muerte de paciente por falta de atención

El director de la Red de Salud Yunguyo, Luis Ponce Butrón, anunció el inicio de una investigación tras la muerte de Policarpio Barreto Chaparro de 47 años. El paciente falleció aparentemente por falta de atención médica oportuna en el Hospital de Yunguyo. Las autoridades sanitarias solicitaron informes pormenorizados sobre la presencia del médico cirujano Jesús Núñez Cahuaya durante el turno crítico.
Policarpio Barreto Chaparro, padre de cuatro hijos menores de edad y proveniente de Zepita, fue operado el jueves por un coágulo en el tórax tras una caída. El domingo por la tarde el paciente comenzó a sentirse mal mientras permanecía en recuperación. Los familiares realizaron reiterados pedidos de auxilio pero no recibieron atención médica inmediata en el nosocomio.
La esposa del fallecido, Luci Mamani Capaquira, relató que el médico de turno Jesús Núñez Cahuaya no se encontraba en su puesto de trabajo. Trascendió que este galeno tiene encargatura como director del hospital y aparentemente laboraría simultáneamente en la Red de Salud El Collao.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

