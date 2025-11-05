GRABADO el 05-11-2025

Cusco: Obreros sindicalizados denuncian mafias laborales en gremio de Construcción civil

Trabajadores del Sindicato de Construcción Civil sede Canchis, realizaron un plantón frente al Instituto Vial Provincial, exigiendo que se respete su bolsa de trabajo y se ponga fin a la discriminación laboral. Ellos denuncian que, pese a la existencia de obras en Sicuani, no se les está permitiendo participar, mientras grupos no reconocidos legalmente habrían sido favorecidos con los cupos laborales. El conflicto se arrastra desde hace varios meses sin respuesta del gobierno regional, lo que ha provocado la indignación de más de mil afiliados, muchos de los cuales han tenido que migrar por falta de empleo. Los obreros exigen una solución inmediata y advierten que permanecerán en protesta hasta que las autoridades escuchen sus demandas.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

cusco construccioncivil sicuani pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Gobierno no pudo desinflar el paro contra la inseguridad Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Puno: Red de Salud Yunguyo investiga muerte de paciente por falta de atención.

Ayacucho: Torrencial lluvia y granizada causan estragos en Huamanga y Pacaicasa.

Cusco: Obreros sindicalizados denuncian mafias laborales en gremio de Construcción civil.

¿Y LA TRANSMISIÓN, KEIKO? Fuerza Popular elimina mitin tras revelarse uso de cámara del Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ: Unesco pone la lupa sobre Machu Picchu: exceso de turistas y mala gestión.

MOMENTO INCÓMODO Agricultores abandonan evento y enfrentan a Salhuana: "Viene para hacer campaña".

¡QUIEREN SU CABEZA! Conservadores del Congreso arremeten contra Susel Paredes, pero ella no se deja.

TRANSPORTISTAS ENCARAN A JERÍ Denuncian que la PNP bloqueó el paro pese a acuerdos previos.

FRACASARON Pese a intentos del Gobierno y del Congreso, el paro de transportistas paralizó Lima.

PERÚ SE METE EN UN LÍO DIPLOMÁTICO Así responde México a la ruptura de relaciones con Perú.

67 candidatos a la presidencia, 13 del Apra Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¡ESCAPA DE LA JUSTICIA! Betssy Chávez logra ingresar a embajada de México: busca asilo político.

PASÓ EN EL PERÚ: Obreros denuncian mafias, lluvias arrasan y mu3r3 paciente sin atención.

NO LES CREEN NADA Fujimoristas no logran explicar qué hacía cámara del Congreso en mitin de Keiko.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.