GRABADO el 05-11-2025

¡NO TENDRÁ PIEDAD! Tomás Gálvez anuncia que en 15 días será el fin de José Domingo Pérez

Presidente José Jerí acusa que Plan Nacional de Seguridad Ciudadana es obsoleto



Tomás Gálvez anuncia el fin de los equipos especiales mientras celebra el fallo del TC a favor de Keiko Fujimori



Rospigliosi clama por reforma del sistema de justicia, pero impulsa amnistías para policías y militares implicados en matanzas



¡NO TENDRÁ PIEDAD! Tomás Gálvez anuncia que en 15 días será el fin de José Domingo Pérez.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

