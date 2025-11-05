GRABADO el 05-11-2025

¡NO TENDRÁ PIEDAD! Tomás Gálvez anuncia que en 15 días será el fin de José Domingo Pérez

Presidente José Jerí acusa que Plan Nacional de Seguridad Ciudadana es obsoleto

Tomás Gálvez anuncia el fin de los equipos especiales mientras celebra el fallo del TC a favor de Keiko Fujimori

Rospigliosi clama por reforma del sistema de justicia, pero impulsa amnistías para policías y militares implicados en matanzas

¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!
El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.
Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.
Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe

noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu
fernandorospigliosi josejeri tomasgalvez keikofujimori envivo

Desde El Búho pe

Pico a Pico Presentación del libro Plumas de Búho.

¡NO TENDRÁ PIEDAD! Tomás Gálvez anuncia que en 15 días será el fin de José Domingo Pérez.

PASÓ EN EL PERÚ: Universidades en crisis: Congreso crea más sin mejorar las que ya existen.

CASI DESATA UNA TRAGEDIA Huaico casi sepultó dos vehículos en la vía Huánuco-Tingo María.

Gobierno no pudo desinflar el paro contra la inseguridad Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Puno: Red de Salud Yunguyo investiga muerte de paciente por falta de atención.

Ayacucho: Torrencial lluvia y granizada causan estragos en Huamanga y Pacaicasa.

Cusco: Obreros sindicalizados denuncian mafias laborales en gremio de Construcción civil.

COMO SI NUNCA HUBIERA PASADO Keiko borra su mitin tras revelarse apoyo institucional del Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ: Unesco pone la lupa sobre Machu Picchu: exceso de turistas y mala gestión.

TREMENDO DESPLANTE Eduardo Salhuana pasa incómodo momento tras ser rechazado por agricultores.

¡QUIEREN SU CABEZA! Conservadores del Congreso arremeten contra Susel Paredes, pero ella no se deja.

TRANSPORTISTAS ENCARAN A JERÍ Denuncian que la PNP bloqueó el paro pese a acuerdos previos.

FRACASARON Pese a intentos del Gobierno y del Congreso, el paro de transportistas paralizó Lima.

PERÚ SE METE EN UN LÍO DIPLOMÁTICO Así responde México a la ruptura de relaciones con Perú.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

El Búho pe

video

Pico a Pico Presentación del libro Plumas de Búho

video

¡NO TENDRÁ PIEDAD! Tomás Gálvez anuncia que en 15 días será el fin de José Domingo Pérez

video

PASÓ EN EL PERÚ: Universidades en crisis: Congreso crea más sin mejorar las que ya existen

video

CASI DESATA UNA TRAGEDIA Huaico casi sepultó dos vehículos en la vía Huánuco-Tingo María

video

Gobierno no pudo desinflar el paro contra la inseguridad Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

Puno: Red de Salud Yunguyo investiga muerte de paciente por falta de atención

video

Ayacucho: Torrencial lluvia y granizada causan estragos en Huamanga y Pacaicasa

video

Cusco: Obreros sindicalizados denuncian mafias laborales en gremio de Construcción civil

video

COMO SI NUNCA HUBIERA PASADO Keiko borra su mitin tras revelarse apoyo institucional del Congreso

video

PASÓ EN EL PERÚ: Unesco pone la lupa sobre Machu Picchu: exceso de turistas y mala gestión

video

TREMENDO DESPLANTE Eduardo Salhuana pasa incómodo momento tras ser rechazado por agricultores

video

¡QUIEREN SU CABEZA! Conservadores del Congreso arremeten contra Susel Paredes, pero ella no se deja

video

TRANSPORTISTAS ENCARAN A JERÍ Denuncian que la PNP bloqueó el paro pese a acuerdos previos

video

FRACASARON Pese a intentos del Gobierno y del Congreso, el paro de transportistas paralizó Lima

video

PERÚ SE METE EN UN LÍO DIPLOMÁTICO Así responde México a la ruptura de relaciones con Perú

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 06 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo