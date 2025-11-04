GRABADO el 04-11-2025

TRANSPORTISTAS ENCARAN A JERÍ Denuncian que la PNP bloqueó el paro pese a acuerdos previos

Transportistas encararon al presidente José Jerí tras acusar a la Policía de no cumplir su palabra durante el paro del 4 de noviembre. Con documentos en mano, los manifestantes mostraron acuerdos previos donde los altos mandos policiales habían autorizado que la movilización se realizara por un solo carril y en caravana por tramos determinados de la ciudad. Sin embargo, denunciaron que, de manera sorpresiva, la PNP cercó los accesos y bloqueó el paso de los vehículos.



Los choferes y cobradores señalaron que la propia policía intentó provocar incidentes para justificar posibles represiones. Las quejas fueron expuestas directamente ante el presidente Jerí, quien acudió a la zona para dialogar con los dirigentes e intentar calmar los ánimos.



Desde El Búho pe

