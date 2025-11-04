GRABADO el 04-11-2025

FRACASARON Pese a intentos del Gobierno y del Congreso, el paro de transportistas paralizó Lima

El paro de transportistas se desarrolló con contundencia, pese a los intentos del gobierno de José Jerí, del Congreso y de algunos dirigentes del sector por evitarlo. Desde la madrugada del 4 de noviembre, caravanas de transporte urbano formal paralizaron gran parte de Lima Metropolitana, afectando a miles de ciudadanos que no pudieron llegar a tiempo a sus centros de trabajo o estudio.



El Ejecutivo había asegurado que las labores escolares se desarrollarían con normalidad, lo que generó caos, confusión y extensas filas en paraderos.



Los gremios de transporte denunciaron que el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos firmados en agosto, entre ellos el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la reducción del cobro de extorsiones por parte de mafias criminales. Según el vocero del gremio Liventur, este paro fue una reacción ante el asesinato de un chofer en el Callao y el incremento de ataques armados contra conductores. Nos prometieron presencia policial, pero los asaltos siguen. No hay resultados, solo discursos, indicó.



Durante la jornada, el presidente José Jerí, se acercó a la zona de Villa El Salvador para dialogar con los dirigentes y evitar enfrentamientos. Sin embargo, los transportistas lo encararon por lo que consideraron una traición de la Policía Nacional. Con documentos en mano, mostraron acuerdos previos donde los altos mandos policiales habían autorizado que la movilización se realizara por un solo carril y en caravana por tramos determinados de la ciudad.



Según los manifestantes, la PNP incumplió el acuerdo y bloqueó los accesos principales desde tempranas horas, impidiendo el desplazamiento de las unidades. Algunos choferes acusaron a la policía de provocar incidentes para justificar eventuales represiones.



El paro dejó congestión vehicular en varios puntos de la capital, especialmente en la Panamericana Sur y Norte. Pese a los llamados del Ejecutivo para retomar las labores, los transportistas anunciaron que podrían radicalizar sus medidas si el Gobierno no cumple con los compromisos asumidos en materia de seguridad y fiscalización.



