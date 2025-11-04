GRABADO el 04-11-2025

¡QUIEREN SU CABEZA! Conservadores del Congreso arremeten contra Susel Paredes, pero ella no se deja

Susel Paredes volvió a estar en el ojo de la tormenta tras una nueva denuncia presentada en su contra ante la Comisión de Ética del Congreso. La acusación fue impulsada por la congresista Milagros Jáuregui de Renovación Popular, junto a otros 16 parlamentarios, quienes buscan sancionarla por el incidente ocurrido en los baños del Parlamento que fueron utilizados por personas trans.



Según Jáuregui, Paredes habría puesto en peligro a niñas y habría vulnerado la moral al permitir el uso de los servicios higiénicos sin una separación biológica. Además, la parlamentaria evangélica recordó que Susel acusó a trabajadores del Congreso de ser violadores ante la insistencia de la prensa, declaraciones por las cuales la congresista reconoció haberse precipitado y pidió disculpas.



Durante la sesión, Paredes reafirmó que sus palabras fueron un error, pero sostuvo que las personas trans siguen siendo víctimas de discriminación y odio por parte de sectores ultraconservadores, como los que representa la propia Jáuregui. Sin embargo, cuando la congresista de Renovación Popular le exigió admitir una falta ética, Susel optó por guardar silencio, lo que desató la molestia de sus denunciantes.



Cabe recordar que Milagros Jáuregui ha impulsado polémicos proyectos que ahora son leyes, la más reciente es un PL que busca sancionar penalmente los actos de intolerancia o ridiculización contra símbolos religiosos, así como los ataques a templos o imágenes sagradas. Su propuesta ha sido cuestionada, pues podría abrir la puerta a la censura y criminalizar la libertad de expresión.





Desde El Búho pe

