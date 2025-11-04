GRABADO el 04-11-2025

TREMENDO DESPLANTE Eduardo Salhuana pasa incómodo momento tras ser rechazado por agricultores

NO QUIEREN QUE VUELVAN AL PODER El congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) y una comitiva del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) fueron rechazados por agricultores durante un encuentro regional de desarrollo productivo en Madre de Dios. Entre gritos y abucheos, los asistentes abandonaron el recinto, acusando al parlamentario de aparecer solo para hacer campaña política y cuestionando que no haya impulsado leyes ni iniciativas a favor de los agricultores de la región. En medio de la protesta, también se escucharon consignas contra la reelección, en alusión a su intención de postular al Senado en 2026.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias loultimonoticiasperu noticiashoyperu noticiashoy congreso elecciones2026 madrededios agricultores protestasperu protestassociales alianzaparaelprogreso cesaracuña rechazo

Desde El Búho pe

Rafael López Aliaga SE QUEJA en CADE: no soportó que le controlen el tiempo y terminó explotando.

¡URGE UNA REFORMA POLICIAL! No habrá seguridad mientras la corrupción siga dentro de la Policía.

¡NO TENDRÁ PIEDAD! Tomás Gálvez anuncia que en 15 días será el fin de José Domingo Pérez.

PASÓ EN EL PERÚ: Universidades en crisis: Congreso crea más sin mejorar las que ya existen.

CASI DESATA UNA TRAGEDIA Huaico casi sepultó dos vehículos en la vía Huánuco-Tingo María.

Gobierno no pudo desinflar el paro contra la inseguridad Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Puno: Red de Salud Yunguyo investiga muerte de paciente por falta de atención.

Ayacucho: Torrencial lluvia y granizada causan estragos en Huamanga y Pacaicasa.

Cusco: Obreros sindicalizados denuncian mafias laborales en gremio de Construcción civil.

COMO SI NUNCA HUBIERA PASADO Keiko borra su mitin tras revelarse apoyo institucional del Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ: Unesco pone la lupa sobre Machu Picchu: exceso de turistas y mala gestión.

TREMENDO DESPLANTE Eduardo Salhuana pasa incómodo momento tras ser rechazado por agricultores.

¡QUIEREN SU CABEZA! Conservadores del Congreso arremeten contra Susel Paredes, pero ella no se deja.

TRANSPORTISTAS ENCARAN A JERÍ Denuncian que la PNP bloqueó el paro pese a acuerdos previos.

FRACASARON Pese a intentos del Gobierno y del Congreso, el paro de transportistas paralizó Lima.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.