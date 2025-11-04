GRABADO el 04-11-2025

PERÚ SE METE EN UN LÍO DIPLOMÁTICO Así responde México a la ruptura de relaciones con Perú

LAS REACCIONES NO TARDARON El reciente anuncio de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, tras el asilo otorgado a la expremier Betssy Chávez del expresidente Pedro Castillo, desató diversas reacciones en el país azteca. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la decisión de fuera de toda proporción y defendió el derecho de México a otorgar asilo a los colaboradores de Castillo y a su familia.



En la prensa mexicana las opiniones fueron divididas: en un programa señalaron que México no pierde mucho con la ruptura, mientras que en otro lamentaron la decisión al destacar las raíces comunes y la historia compartida entre ambos países.



