GRABADO el 04-11-2025

67 candidatos a la presidencia, 13 del Apra Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

- Postulan 67 candidatos a la presidencia y solo el Apra tiene 13 precandidatos

- Betssy Chávez se asiló en embajada de México, Perú rompe relaciones diplomáticas

- Cosas que solo pasan en el Perú: Fiscal de la Nación saca a fiscal que lo investiga

- El Perú real: nuevo paro transporte y terruqueo permanente



Desde El Búho pe

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

