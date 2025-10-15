GRABADO el 15-10-2025

El caos reina en las calles de Arequipa

Las calles de Arequipa se encuentran intransitables. El cierre de vías dispuesto por las autoridades con motivo del Congreso de la Lengua Española ha provocado largas filas de vehículos en las principales arterias de la ciudad, y que se extienden hasta otros distritos céntricos. La interrupción del tránsito tendrá vigencia hasta este 17 de octubre, mientras que este miércoles se dispuso un cierre peatonal excepcional por la inauguración de la actividad.



Reportero: Andrés Romero

Desde El Búho pe

El caos reina en las calles de Arequipa.

TENSIÓN AL INICIO DE LA MARCHA NACIONAL Fuerte contingente PNP impide paso de protesta en Arequipa.

¿Pecó de ingenuo el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, al aceptar mesa de diálogo con Jerí?.

Ayacucho: Fenatep se suma a la jornada nacional de lucha del 15 de octubre.

Cusco: Gremios sociales y universitarios llaman a gran marcha contra el gobierno este 15 de octubre.

La Libertad: Hackers califican de traidor al alcalde de Pataz tras reunión con José Jerí.

¡LE ECHÓ GASOLINA! Jerí escoge como premier a un acusado de abuso sexual y terruqueador de marchas.

¡Y MENCIONAN A PERÚ! El poder de la generación Z: protesta derriba al presidente de Madagascar.

DEJARON TODO TIRADO: las obras inconclusas y el caos que marcan la salida de López Aliaga y Acuña.

PASÓ EN EL PERÚ: Protestas en el sur, diversos gremios en regiones se alzan este 15 de octubre.

Anuncian nuevos ministros y el paro se refuerza Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Lambayeque: Estudiantes de la UNPRG toman universidad por cierre de comedor.

Junín: Zósimo Cárdenas no postulará en la plancha de Fiorella Molinelli: no renunció a su cargo PA.

La Libertad: César Acuña abandona la región por segunda vez para postular a la presidencia de Perú.

¡SE UNEN CONTRA EL PUEBLO! Gobernadores y alcaldes piden a José Jerí detener las marchas.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.