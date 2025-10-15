GRABADO el 15-10-2025

¡LOGRARON ENTRAR! Susel Paredes y universitarios rompen cerco policial en Arequipa para protestar

Susel Paredes junto a jóvenes universitarios consiguieron ingresar a la plaza de Armas de Arequipa para unirse a la marcha nacional. El centro histórico estaba fuertemente resguardado por la policía ante la llegada del rey de España por el Congreso Internacional de la Lengua Española.



La congresista consiguió comunicarse con las autoridades policiales para solicitar acceso a la plaza, pues no podía restringirse el ingreso a un espacio público. Los estudiantes agradecieron a la parlamentaria por acompañarlos y evitar algún enfrentamiento.



Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

