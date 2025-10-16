GRABADO el 16-10-2025

Perú: Inseguridad, vacancia, marchas y violencia Agenda Regional

ESTÁ NOCHE La Red de Medios Regionales del Perú dialoga con protagonistas y analistas sobre la coyuntura crítica que atraviesa nuestro país en todas las regiones. En esta ocasión hablamos sobre inseguridad, vacancia, marchas y violencia.

Conversan con nosotros Leandro Pacheco del colectivo Jóvenes Líderes para el Perú, la socióloga Giovanna Almonacid y el sociólogo Edinson Torres.

Perú noticias Congreso GeneraciónZ Protestas CrisisPolítica JoséJerí Vacancia FuerzaPopular fujimorismo Policía Justicia

Desde El Búho pe

¡PNP LO MATÓ! Se confirma que policía mató a manifestante: podría salir impune gracias al Congreso.

EXPUESTOS La muerte de joven demuestra para quien trabaja realmente la Policía PASÓ EN EL PERÚ.

Perú: Inseguridad, vacancia, marchas y violencia Agenda Regional.

"¡Brujas de la patria!: congresistas insultan a Susel Paredes y Ruth Luque por salir a protestar.

SALIÓ A PROVOCAR José Jerí asegura que no renunciará, pese al asesinato de un manifestante en Lima.

¡RETRÁCTESE! Susel Paredes enfrenta al ministro del Interior tras llamar delincuentes a estudiantes.

Ministro del Interior asegura que la Policía fue víctima en marcha: "Nos atacaron, no atacamos".

CONGRESISTAS DESENFRENADOS Se culpan y se dicen de todo tras la marcha del 15 de octubre.

Multitudinaria marcha contra el pacto que esconden a los visitantes Pico a Pico con Mabel Cáceres.

CORRIÓ SANGRE Marcha del 15 de octubre terminó en tragedia: un muerto y decenas de heridos.

¡Imágenes impactantes! Así fue la represión policial que dejó un fallecido en la marcha nacional.

¡JERÍ ARDIDO CON EL RECHAZO! Presidente condena vandalismo de la generación Z pero NO de la PNP.

¡LOGRARON ENTRAR! Susel Paredes y universitarios rompen cerco policial en Arequipa para protestar.

PASÓ EN EL PERÚ: El país se levanta: Junín, Cusco y más regiones exigen la salida de José Jerí.

CURWEN HIZO SHOW EN LAS CALLES Su presencia en la marcha cambió el ánimo de miles de jóvenes.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

El Búho pe

video

¡PNP LO MATÓ! Se confirma que policía mató a manifestante: podría salir impune gracias al Congreso

video

EXPUESTOS La muerte de joven demuestra para quien trabaja realmente la Policía PASÓ EN EL PERÚ

video

Perú: Inseguridad, vacancia, marchas y violencia Agenda Regional

video

"¡Brujas de la patria!: congresistas insultan a Susel Paredes y Ruth Luque por salir a protestar

video

SALIÓ A PROVOCAR José Jerí asegura que no renunciará, pese al asesinato de un manifestante en Lima

video

¡RETRÁCTESE! Susel Paredes enfrenta al ministro del Interior tras llamar delincuentes a estudiantes

video

Ministro del Interior asegura que la Policía fue víctima en marcha: "Nos atacaron, no atacamos"

video

CONGRESISTAS DESENFRENADOS Se culpan y se dicen de todo tras la marcha del 15 de octubre

video

Multitudinaria marcha contra el pacto que esconden a los visitantes Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

CORRIÓ SANGRE Marcha del 15 de octubre terminó en tragedia: un muerto y decenas de heridos

video

¡Imágenes impactantes! Así fue la represión policial que dejó un fallecido en la marcha nacional

video

¡JERÍ ARDIDO CON EL RECHAZO! Presidente condena vandalismo de la generación Z pero NO de la PNP

video

¡LOGRARON ENTRAR! Susel Paredes y universitarios rompen cerco policial en Arequipa para protestar

video

PASÓ EN EL PERÚ: El país se levanta: Junín, Cusco y más regiones exigen la salida de José Jerí

video

CURWEN HIZO SHOW EN LAS CALLES Su presencia en la marcha cambió el ánimo de miles de jóvenes

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Central del Señor de los Milagros

Día Central del Señor de los Milagros

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 18 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo