GRABADO el 16-10-2025

Perú: Inseguridad, vacancia, marchas y violencia Agenda Regional

ESTÁ NOCHE La Red de Medios Regionales del Perú dialoga con protagonistas y analistas sobre la coyuntura crítica que atraviesa nuestro país en todas las regiones. En esta ocasión hablamos sobre inseguridad, vacancia, marchas y violencia.



Conversan con nosotros Leandro Pacheco del colectivo Jóvenes Líderes para el Perú, la socióloga Giovanna Almonacid y el sociólogo Edinson Torres.



Perú noticias Congreso GeneraciónZ Protestas CrisisPolítica JoséJerí Vacancia FuerzaPopular fujimorismo Policía Justicia

Desde El Búho pe

¡PNP LO MATÓ! Se confirma que policía mató a manifestante: podría salir impune gracias al Congreso.

EXPUESTOS La muerte de joven demuestra para quien trabaja realmente la Policía PASÓ EN EL PERÚ.

Perú: Inseguridad, vacancia, marchas y violencia Agenda Regional.

"¡Brujas de la patria!: congresistas insultan a Susel Paredes y Ruth Luque por salir a protestar.

SALIÓ A PROVOCAR José Jerí asegura que no renunciará, pese al asesinato de un manifestante en Lima.

¡RETRÁCTESE! Susel Paredes enfrenta al ministro del Interior tras llamar delincuentes a estudiantes.

Ministro del Interior asegura que la Policía fue víctima en marcha: "Nos atacaron, no atacamos".

CONGRESISTAS DESENFRENADOS Se culpan y se dicen de todo tras la marcha del 15 de octubre.

Multitudinaria marcha contra el pacto que esconden a los visitantes Pico a Pico con Mabel Cáceres.

CORRIÓ SANGRE Marcha del 15 de octubre terminó en tragedia: un muerto y decenas de heridos.

¡Imágenes impactantes! Así fue la represión policial que dejó un fallecido en la marcha nacional.

¡JERÍ ARDIDO CON EL RECHAZO! Presidente condena vandalismo de la generación Z pero NO de la PNP.

¡LOGRARON ENTRAR! Susel Paredes y universitarios rompen cerco policial en Arequipa para protestar.

PASÓ EN EL PERÚ: El país se levanta: Junín, Cusco y más regiones exigen la salida de José Jerí.

CURWEN HIZO SHOW EN LAS CALLES Su presencia en la marcha cambió el ánimo de miles de jóvenes.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

