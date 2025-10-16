GRABADO el 16-10-2025

CORRIÓ SANGRE Marcha del 15 de octubre terminó en tragedia: un muerto y decenas de heridos

La marcha del 15 de octubre convocó a miles de peruanos de distintos sectores: artistas, streamers, modelos, políticos, universitarios, activistas y familiares de las víctimas de las protestas sociales. Todos se unieron bajo la premisa del hartazgo hacia el Congreso y el actual gobierno de José Jerí, exigiendo mayor seguridad y el fin de la corrupción en las instituciones.



Sin embargo, la masiva convocatoria se vio opacada por el desmedido abuso policial, que terminó con la muerte de un joven manifestante. La protesta se sintió a nivel nacional, con movilizaciones en diversas regiones, pero en la capital la situación se descontroló cuando un grupo de jóvenes intentó ingresar al Congreso tras derribar parte del cerco de seguridad. La Policía intervino rápidamente, encerrando a cientos de manifestantes entre las avenidas, impidiéndoles escapar y afectando también a transeúntes y ciudadanos de distintas edades con el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas.



Si bien se reportaron enfrentamientos, los policías no presentaron heridas de gravedad, a diferencia de los manifestantes, quienes recibieron impactos de perdigones al cuerpo. Además, varios testigos denunciaron que agentes policiales desenfundaron sus armas reglamentarias para amenazar a quienes se negaban a retroceder.







marchanacional marcha15deoctubre josejeri represión represionpolicial protestaperu generaciónz noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

