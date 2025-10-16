GRABADO el 16-10-2025

¡Imágenes impactantes! Así fue la represión policial que dejó un fallecido en la marcha nacional

JERÍ, UN MERINO 2.0 Mauricio Ruiz Sáenz ha fallecido durante la marcha del 15 de octubre. Testigos aseguran que un proyectil y el hallazgo de casquillos y capturas en imagen del presunto autor apuntan a un asesinato selectivo. A pesar de ello, el ministro del Interior negó rotundamente la participación del Grupo TERNA y sostuvo que la Policía solo actúa para proteger. Las imágenes, sin embargo, contradicen su versión.



La marcha masiva convocada por colectivos juveniles y sociales dejó un saldo de más de 80 heridos entre manifestantes y policías, además de al menos un fallecido, identificado como Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz (apodado Trvko) quien recibió un impacto en el tórax.



El general Víctor Canales también fue herido por un perdigón disparado por la PNP en plena avenida Abancay, lo que generó un gran revuelo tras arremeter contra Óscar Arriola.



El presidente Jerí acudió en persona al jirón Junín para visitar a los 29 efectivos policiales que resultaron con contusiones en esos enfrentamientos, donde ha dicho que espera que los manifestantes sean conscientes de sus actos al salir a marchar y "buscar la violencia".



La PNP transmitió en vivo la marcha, pero solo repetía una y otra vez algunos actos vandálicos, usó videos de medios de comunicación y silenció varios de ellos para evitar divulgar sus voces.



Sin embargo, en las calles las denuncias ciudadanas y registros audiovisuales muestran cómo la Policía activó el uso de gases lacrimógenos indiscriminados, ataques con proyectiles contra los manifestantes directo al cuerpo, lo que contradice el discurso oficial. Incluso se ha registrado el momento en el que policías han intentado hacer uso de sus armas de reglamento amparados en las leyes recientemente aprobadas en el Congreso.



La congresista Ruth Luque fue una de las autoridades que se ha mostrado presente tanto en las comisarias para estar al tanto de los detenidos como quien confirmó la noticia del deceso de Mauricio. La ciudadanía ahora exige que las investigaciones revelen quién ordenó el uso letal de proyectiles en la marcha.



Desde El Búho pe

