GRABADO el 16-10-2025

EXPUESTOS La muerte de joven demuestra para quien trabaja realmente la Policía PASÓ EN EL PERÚ

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 16 octubre 2025

Ayacucho Defensoría confirma que protesta del 15 de octubre en la región se realizó sin incidentes
Loreto La policía defiende al gobierno y no a la población.
Cusco Cusco se levanta sin violencia: el pueblo exige moral en el poder
Arequipa Dirigente del Valle de Tambo rechaza autorización para ejecutar Tía María
Junín Presidente de la AMPE da respaldo de José Jerí durante reunión en Palacio de Gobierno

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!
Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/
Nuestra web: www.elbuho.pe(http://www.elbuho.pe/)
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe(http://elbuho.pe/)
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe

noticiasregionales noticiasperu regiones cusco ayacucho protestas josejeri generaciónz arequipa loreto junin huancayo policiaperu policianacional policianacionaldelperú

Desde El Búho pe

¡PNP LO MATÓ! Se confirma que policía mató a manifestante: podría salir impune gracias al Congreso.

EXPUESTOS La muerte de joven demuestra para quien trabaja realmente la Policía PASÓ EN EL PERÚ.

Perú: Inseguridad, vacancia, marchas y violencia Agenda Regional.

"¡Brujas de la patria!: congresistas insultan a Susel Paredes y Ruth Luque por salir a protestar.

SALIÓ A PROVOCAR José Jerí asegura que no renunciará, pese al asesinato de un manifestante en Lima.

¡RETRÁCTESE! Susel Paredes enfrenta al ministro del Interior tras llamar delincuentes a estudiantes.

Ministro del Interior asegura que la Policía fue víctima en marcha: "Nos atacaron, no atacamos".

CONGRESISTAS DESENFRENADOS Se culpan y se dicen de todo tras la marcha del 15 de octubre.

Multitudinaria marcha contra el pacto que esconden a los visitantes Pico a Pico con Mabel Cáceres.

CORRIÓ SANGRE Marcha del 15 de octubre terminó en tragedia: un muerto y decenas de heridos.

¡Imágenes impactantes! Así fue la represión policial que dejó un fallecido en la marcha nacional.

¡JERÍ ARDIDO CON EL RECHAZO! Presidente condena vandalismo de la generación Z pero NO de la PNP.

¡LOGRARON ENTRAR! Susel Paredes y universitarios rompen cerco policial en Arequipa para protestar.

PASÓ EN EL PERÚ: El país se levanta: Junín, Cusco y más regiones exigen la salida de José Jerí.

CURWEN HIZO SHOW EN LAS CALLES Su presencia en la marcha cambió el ánimo de miles de jóvenes.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

El Búho pe

video

¡PNP LO MATÓ! Se confirma que policía mató a manifestante: podría salir impune gracias al Congreso

video

EXPUESTOS La muerte de joven demuestra para quien trabaja realmente la Policía PASÓ EN EL PERÚ

video

Perú: Inseguridad, vacancia, marchas y violencia Agenda Regional

video

"¡Brujas de la patria!: congresistas insultan a Susel Paredes y Ruth Luque por salir a protestar

video

SALIÓ A PROVOCAR José Jerí asegura que no renunciará, pese al asesinato de un manifestante en Lima

video

¡RETRÁCTESE! Susel Paredes enfrenta al ministro del Interior tras llamar delincuentes a estudiantes

video

Ministro del Interior asegura que la Policía fue víctima en marcha: "Nos atacaron, no atacamos"

video

CONGRESISTAS DESENFRENADOS Se culpan y se dicen de todo tras la marcha del 15 de octubre

video

Multitudinaria marcha contra el pacto que esconden a los visitantes Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

CORRIÓ SANGRE Marcha del 15 de octubre terminó en tragedia: un muerto y decenas de heridos

video

¡Imágenes impactantes! Así fue la represión policial que dejó un fallecido en la marcha nacional

video

¡JERÍ ARDIDO CON EL RECHAZO! Presidente condena vandalismo de la generación Z pero NO de la PNP

video

¡LOGRARON ENTRAR! Susel Paredes y universitarios rompen cerco policial en Arequipa para protestar

video

PASÓ EN EL PERÚ: El país se levanta: Junín, Cusco y más regiones exigen la salida de José Jerí

video

CURWEN HIZO SHOW EN LAS CALLES Su presencia en la marcha cambió el ánimo de miles de jóvenes

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 17 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo