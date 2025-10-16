GRABADO el 16-10-2025

EXPUESTOS La muerte de joven demuestra para quien trabaja realmente la Policía PASÓ EN EL PERÚ

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 16 octubre 2025



Ayacucho Defensoría confirma que protesta del 15 de octubre en la región se realizó sin incidentes

Loreto La policía defiende al gobierno y no a la población.

Cusco Cusco se levanta sin violencia: el pueblo exige moral en el poder

Arequipa Dirigente del Valle de Tambo rechaza autorización para ejecutar Tía María

Junín Presidente de la AMPE da respaldo de José Jerí durante reunión en Palacio de Gobierno



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe(http://www.elbuho.pe/)

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe(http://elbuho.pe/)

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasregionales noticiasperu regiones cusco ayacucho protestas josejeri generaciónz arequipa loreto junin huancayo policiaperu policianacional policianacionaldelperú

Desde El Búho pe

¡PNP LO MATÓ! Se confirma que policía mató a manifestante: podría salir impune gracias al Congreso.

EXPUESTOS La muerte de joven demuestra para quien trabaja realmente la Policía PASÓ EN EL PERÚ.

Perú: Inseguridad, vacancia, marchas y violencia Agenda Regional.

"¡Brujas de la patria!: congresistas insultan a Susel Paredes y Ruth Luque por salir a protestar.

SALIÓ A PROVOCAR José Jerí asegura que no renunciará, pese al asesinato de un manifestante en Lima.

¡RETRÁCTESE! Susel Paredes enfrenta al ministro del Interior tras llamar delincuentes a estudiantes.

Ministro del Interior asegura que la Policía fue víctima en marcha: "Nos atacaron, no atacamos".

CONGRESISTAS DESENFRENADOS Se culpan y se dicen de todo tras la marcha del 15 de octubre.

Multitudinaria marcha contra el pacto que esconden a los visitantes Pico a Pico con Mabel Cáceres.

CORRIÓ SANGRE Marcha del 15 de octubre terminó en tragedia: un muerto y decenas de heridos.

¡Imágenes impactantes! Así fue la represión policial que dejó un fallecido en la marcha nacional.

¡JERÍ ARDIDO CON EL RECHAZO! Presidente condena vandalismo de la generación Z pero NO de la PNP.

¡LOGRARON ENTRAR! Susel Paredes y universitarios rompen cerco policial en Arequipa para protestar.

PASÓ EN EL PERÚ: El país se levanta: Junín, Cusco y más regiones exigen la salida de José Jerí.

CURWEN HIZO SHOW EN LAS CALLES Su presencia en la marcha cambió el ánimo de miles de jóvenes.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.