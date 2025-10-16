GRABADO el 16-10-2025

"¡Brujas de la patria!: congresistas insultan a Susel Paredes y Ruth Luque por salir a protestar

Congresistas mujeres se dedicaron a burlarse y a exigir sanciones drásticas contra Susel Paredes, Ruth Luque y Flor Pablo, quienes salieron a protestar el 15 de octubre. Las calificaron de azuzadoras, tristes gatos y hasta de brujas de la patria, por según argumentaron alentar la violencia con la que se desarrolló la marcha. Las burlas provocaron risas en Fernando Rospigliosi, quien presidía la Mesa Directiva en ese momento pese a las constantes alusiones, el congresista no permitió el derecho a réplica.



En Arequipa, la congresista Susel Paredes estuvo presente ese día acompañando a universitarios. En un momento, rompió el cerco policial en la Plaza de Armas acompañando a los jóvenes manifestantes. Paredes había anunciado su participación con anterioridad y criticó duramente el gabinete ministerial, al que calificó de tragedia y como una continuación del control político fujimorista.



La congresista Ruth Luque, por su parte, hizo un papel activo visitando comisarías y hospitales para constatar la situación de los heridos y detenidos. En sus declaraciones, Luque responsabilizó al presidente interino José Jerí por autorizar un uso excesivo de la fuerza policial.

En su balance, mencionó que hay varios contusionados y heridas por perdigones en distintas partes del cuerpo y que entre los afectados hay menores de edad.



Pese a ello, Magaly Ruiz, Martha Moyano, Rosangella Barbarán y Milagros Jáuregui han solicitado la mayor de las sanciones contra ellas por fomentar la violencia y así "querer tentar el poder" en las siguientes elecciones.



