GRABADO el 15-10-2025

PASÓ EN EL PERÚ: El país se levanta: Junín, Cusco y más regiones exigen la salida de José Jerí

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 15 octubre 2025



JUNÍN: Miles marchan en Huancayo contra el gobierno de José Jerí y el Congreso

CUSCO: Multitud exige la salida de José Jerí

LA LIBERTAD: Generación Z que impulsó la vacancia de Dina Boluarte ahora va por el presidente José Jerí y el Congreso

AYACUCHO: Fredepa y gremios se movilizaron en jornada nacional de protesta

AREQUIPA: Marcha en Arequipa recorrió calles aledañas a Plaza de Armas, tras su cierre y resguardo policial

LORETO: Marcha contra la contaminación y la clase política es un deber moral

PUNO: Pobladores de Ananea exigen reinicio de operaciones de minera paralizada



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe(http://www.elbuho.pe/)

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe(http://elbuho.pe/)

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Multitudinaria marcha contra el pacto que esconden a los visitantes Pico a Pico con Mabel Cáceres.

CORRIÓ SANGRE Marcha del 15 de octubre terminó en tragedia: un muerto y decenas de heridos.

MURIÓ POR PROTESTAR Brutal represión que el Gobierno de Jerí intenta minimizar: "No hubo ternas".

¡JERÍ ARDIDO CON EL RECHAZO! Presidente condena vandalismo de la generación Z pero NO de la PNP.

¡LOGRARON ENTRAR! Susel Paredes y universitarios rompen cerco policial en Arequipa para protestar.

PASÓ EN EL PERÚ: El país se levanta: Junín, Cusco y más regiones exigen la salida de José Jerí.

LOS MOTIVÓ A ASISTIR Curwen asistió a marcha del 15 de octubre y motivó a los jóvenes a participar.

OPORTUNIDADES Capacitan a productores en Loreto para acceder a ferias y oportunidades de negocio.

¡DURA CAÍDA EN LA PNP! Policías detenidos e implicados en presunta banda de extorsión y sicariato.

¡QUE NO VEA NADA! Autoridades de Arequipa ocultaron las protestas al rey de España durante el CILE.

El caos reina en las calles de Arequipa.

TENSIÓN AL INICIO DE LA MARCHA NACIONAL Fuerte contingente PNP impide paso de protesta en Arequipa.

¿Pecó de ingenuo el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, al aceptar mesa de diálogo con Jerí?.

Ayacucho: Fenatep se suma a la jornada nacional de lucha del 15 de octubre.

Cusco: Gremios sociales y universitarios llaman a gran marcha contra el gobierno este 15 de octubre.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.