¡PNP LO MATÓ! Se confirma que policía mató a manifestante: podría salir impune gracias al Congreso

Leyes impulsadas por el Congreso que blindan a la Policía evitarían que suboficial que disparó y provocó la muerte de Mauricio Ruiz reciba sanción.



Keiko Fujimori cae en preferencias en encuesta de Ipsos de octubre y ya es tercera, superada por el hermano de Martín Vizcarra



Testigos del asesinato del músico Eduardo Ruiz ayudaron a identificar a policía vestido de civil que disparó su arma



¡PNP LO MATÓ! Se confirma que policía mató a manifestante: podría salir impune gracias al Congreso.

