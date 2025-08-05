GRABADO el 05-08-2025

Un promedio de 1600 censistas visita casa por casa en toda la región

Tal y como se había informado este lunes 4 de agosto se dio inicio a nivel nacional de los censos 2025, organizados por el INEI, que durarán hasta el 31 de octubre del presente año. En la región de La Libertad alrededor de 1,600 jóvenes voluntarios recorrerán todos los hogares con el propósito de obtener información demográfica, social y económica de cada domicilio.



La Libertad es la tercera región más poblado del Perú, con 1 778 080 habitantes registrados en el último censo de 2017, lo que representa el 6.1 de la población total del país. Además, el 78.9 de sus habitantes vive en zonas urbanas, principalmente en la ciudad de Trujillo, capital regional.



Esta nueva ronda censal se realiza tras un periodo de recuperación post-pandemia, donde se busca actualizar datos que orienten políticas sectoriales y para que la población esté segura, los censistas estarán muy bien identificados y usando la tecnología.



Carlos Barrios, director departamental del INEI, señaló que el censo tiene dos modalidades presencial y virtual.



La Libertad se presenta con un dinamismo económico notable, pero también con retos en infraestructura y bienestar social. Con estos Censos Nacionales 2025, se busca construir un retrato más preciso de la región, una herramienta clave para tripular sus oportunidades y atender sus carencias.



