GRABADO el 07-11-2025

BETSSY y SHEINBAUM: Telenovela Mexicana TresxSiete 185

Síguenos en NUESTRAS REDES:
Revista Caretas Facebook: https://www.facebook.com/revistacaretas
Revista Caretas Instagram: https://www.instagram.com/revistacaretas/
Revista Caretas TikTok: https://www.tiktok.com/revistacaretas
Caretas X: https://x.com/Caretas


Cast:
https://twitter.com/enriquechvezdu1/
https://www.instagram.com/rollerpress/
https://www.instagram.com/paredes.josecarlos/

Equipo de Producción:
Director Periodístico: ENRIQUE CHÁVEZ DURÁN
Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ

Desde Revista CARETAS

JAVIER GONZÁLEZ-OLAECHEA EL SALVOCONDUCTO DE BETSSY PERÚ 2026.

VÍCTOR GARCÍA TOMA ¿MÉXICO VIOLA TRATADOS INTERNACIONALES? PERÚ 2026.

DIEGO DE LEÓN CHAVÍN DE HUÁNTAR EN PANTALLA GRANDE ELLOS Y ELLAS .

BETSSY y SHEINBAUM: Telenovela Mexicana TresxSiete 185.

Pelea entre fiscal y abogado en Áncash.

Transportista fue as3sinad0 mientras se encontraba esperando pasajeros para iniciar su ruta.

Alfonso López: "Soy cristiano, socialista y un hombre de izquierda democrática..

Serenos rescatan a un hombre apunto de quitarse la vida.

Cuatro adultos mayores roban 6 mil soles en una botica.

Una madre y su hija fueron víctimas de un asalto a mano armada en Los Olivos.

Reportan un gran forado en Pueblo Libre.

Congresista sobre uso de cámara: Si ellos quieren hacer campaña que la hagan con su plata.

CADE 2025: Presidente Jerí anuncua shock para desburocratizar el país.

Realizan tocamientos indebidos a la presidenta Claudia Sheinbaum durante recorrido en México.

Un violento asalto bajo la modalidad de marcas dejó sin US 80 mil a un empresario trujillano..

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Revista CARETAS

video

JAVIER GONZÁLEZ-OLAECHEA EL SALVOCONDUCTO DE BETSSY PERÚ 2026

video

VÍCTOR GARCÍA TOMA ¿MÉXICO VIOLA TRATADOS INTERNACIONALES? PERÚ 2026

video

DIEGO DE LEÓN CHAVÍN DE HUÁNTAR EN PANTALLA GRANDE ELLOS Y ELLAS

video

BETSSY y SHEINBAUM: Telenovela Mexicana TresxSiete 185

video

Pelea entre fiscal y abogado en Áncash

video

Transportista fue as3sinad0 mientras se encontraba esperando pasajeros para iniciar su ruta

video

Alfonso López: "Soy cristiano, socialista y un hombre de izquierda democrática.

video

Serenos rescatan a un hombre apunto de quitarse la vida

video

Cuatro adultos mayores roban 6 mil soles en una botica

video

Una madre y su hija fueron víctimas de un asalto a mano armada en Los Olivos

video

Reportan un gran forado en Pueblo Libre

video

Congresista sobre uso de cámara: Si ellos quieren hacer campaña que la hagan con su plata

video

CADE 2025: Presidente Jerí anuncua shock para desburocratizar el país

video

Realizan tocamientos indebidos a la presidenta Claudia Sheinbaum durante recorrido en México

video

Un violento asalto bajo la modalidad de marcas dejó sin US 80 mil a un empresario trujillano.

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 07 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo