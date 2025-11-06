GRABADO el 06-11-2025

Transportista fue as3sinad0 mientras se encontraba esperando pasajeros para iniciar su ruta

Un transportista fue as3sinad0 en la zona de Ñaña, en Lurigancho-Chosica, mientras se encontraba esperando pasajeros para iniciar su ruta.
Agentes de la comisaría de la zona llegaron para acordonar el área y recoger testimonios de vecinos y transportistas.
Desde Revista CARETAS

Transportista fue as3sinad0 mientras se encontraba esperando pasajeros para iniciar su ruta.

