Un transportista fue as3sinad0 en la zona de Ñaña, en Lurigancho-Chosica, mientras se encontraba esperando pasajeros para iniciar su ruta.
Agentes de la comisaría de la zona llegaron para acordonar el área y recoger testimonios de vecinos y transportistas.
