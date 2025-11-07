GRABADO el 07-11-2025

Pelea entre fiscal y abogado en Áncash

El fiscal provincial de Casma, Erick Segura Benavides, protagonizó una riña con el abogado Pedro Alva en el local Otilia Coffee Bar Boutique de Casma, región Áncash. Según testigos, todo comenzó tras un reclamo del abogado hacia el fiscal, quien en respuesta lo agredió con puños y botellas. El Ministerio Público abrió investigación preliminar por presuntos delitos de lesiones y daños.

