GRABADO el 19-08-2025

Dina Boluarte NO SERÁ INVESTIGADA hasta que termine su mandato según decisión del TC

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial y dispuso suspender las investigaciones iniciadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, hasta que concluya su mandato en julio de 2026.

p21tv dinaboluarte tc demanda

