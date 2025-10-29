GRABADO el 29-10-2025

"EL PEDIDO DE REVOCAR LA NACIONALIDAD VENEZOLANA ES INCONSTITUCIONAL" radarclips

El abogado especialista en derechos humanos Zair Mundaray explicó que la solicitud presentada por Luis Ratti ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) para revocar la nacionalidad de 25 opositores venezolanos entre ellos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia carece de toda validez constitucional. Según el artículo 35 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad. Mundaray denunció que en Venezuela opera un Estado dual en el que las normas legales y las acciones del poder político son completamente contradictorias.



Mundaray advirtió que el TSJ está totalmente controlado por el régimen de Nicolás Maduro, con magistrados vinculados directamente a la familia presidencial, lo que convierte sus sentencias en instrumentos políticos más que en actos de justicia. Estas decisiones forman parte de una estrategia sistemática de persecución política que podría constituir un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Según el especialista, tales maniobras podrían dejar a ciudadanos sin documentos o sin reconocimiento jurídico, generando apatridia.



El abogado hizo hincapié en que cualquier decisión del TSJ emitida en este contexto es nula de pleno derecho, al venir de una autoridad usurpada. Recomendó que los afectados recurran a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ACNUR para denunciar los hechos y documentar la persecución política. Aseguró que la comunidad internacional no reconoce la legitimidad de esas sentencias y que, tarde o temprano, los responsables deberán rendir cuentas.



nacionalidadVenezolana revocacionnacionalidad persecuciónpolítica MaduroTSJ DerechosHumanos Venezuela EstadoDual ConstituciónVenezuela artículo35 oposiciónVenezolana



revocar nacionalidad opositores Venezuela

artículo 35 Constitución Venezuela nacionalidad

persecución política chavista

TSJ controlado por Maduro

estado dual Venezuela

crímenes de lesa humanidad Venezuela

derechos humanos nacionalidad venezolana



