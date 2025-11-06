GRABADO el 06-11-2025

Portaviones más grande del mundo se aproxima al Caribe para operaciones antidrogas Gestión

La USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo desplegado por la US Navy, llevó a cabo este jueves una serie de maniobras de vuelo a bordo, en una fase previa a su llegada al mar Caribe y las costas de Venezuela. Según comunicados oficiales, estas operaciones tienen como objetivo mantener la efectividad en combate, la letalidad y la preparación en el área de operaciones de la 6ª Flota de EE.UU..



El despliegue ocurre en medio de una ofensiva naval estadounidense en la región caribeña, orientada al combate del narcotráfico y la vigilancia de rutas marítimas estratégicas. El Ford, que ya dejó el Mediterráneo tras órdenes del Pentágono, se dirigirá al área de responsabilidad del United States Southern Command. ¿Cómo este movimiento impacta la seguridad hemisférica y cuál es la posible reacción de Venezuela ante esta demostración de poder naval. noticiashoy breakingnews internacionales



