¿Qué pasará con los 250 mil VENEZOLANOS que perderán su TPS este viernes 7 de noviembre? Gestión
Este viernes 7 de noviembre 2025 marca un momento crítico para cerca de 250.000 inmigrantes venezolanos en EstadosUnidos, quienes perderán el TPS (Estatus de Protección Temporal) que les brindaba protección frente a la deportación. La medida, impulsada por el gobierno de DonaldTrump y respaldada por un fallo de la Corte Suprema, deja a miles de venezolanos sin estatus legal, sin permiso de trabajo y con el temor de ser expulsados al país del que huyeron. Expertos migratorios advierten que al quedarse sin estatus, quedan sin cualquier tipo de oportunidad para mantener una protección migratoria en ese momento podrían ser detenidos y enfrentar un proceso de deportación. ¿Qué opciones legales tienen, y cómo esta decisión impacta a personas y familias que llevan años construyendo su vida fuera de su país?. noticiashoy breakingnews internacionales
